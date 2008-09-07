Ющенко поздравил Жмеринку со 105-летием

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил жителей Жмеринки со 105-годовщиной города.

Как сообщила пресс-служба Президента, В.ЮЩЕНКО отметил, что Жмеринка является одним из самых крупных в Украине железнодорожных узлов, играющих важную роль в жизни страны.

«Цветущая и уютная Жмеринка является вратами Подольского края и одним из самых крупных в Украине железнодорожных узлов, играющих заметную роль в жизни нашей страны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что «на протяжении своей сравнительно недолгой истории город пережил бурные, а часто и трагические события – войны, ужасные времена немецкой оккупации и репрессии коммунистического режима».

«Вопреки всем ненастьям Жмеринка росла и развивалась. Сегодня – это город с мощным социально-экономическим и гуманитарным потенциалом, где функционируют предприятия транспорта, машиностроения, легкой и пищевой промышленности», - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил большую благодарность жителям Жмеринки за искренность и трудолюбие, за любовь к родной земле, за весомый вклад в перестройку украинского государства.

«Желаю вам доброго здоровья, мира и согласия, семейного счастья и достатка. Преумножайте достижения своего города ради блага всей Украины», - отметил в приветствии Президент.