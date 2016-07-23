Луценко обещает, что источники "слива" видео закладки взрывчатки для Шеремета будут уволены с позором

20:57, 23 июля 2016
Общество
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Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал появление в СМИ видео, сделанного за несколько часов до убийства журналиста Павла Шеремета.

УНІАН

Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".

Луценко попросили прокомментировать "слив" в СМИ видео с камер наблюдения, на котором женщина закладывает взрывное устройство под автомобиль Subaru, принадлежавший руководителю издания "Украинская правда" Алене Притуле и которым Шеремет фатально воспользовался на следующее утро.

"Это очень плохая новость. Я когда узнал о том, что выкинули в Интернет видео, был, честно говоря, очень зол. Вопрос даже не в законности-незаконности. Конечно, это незаконно. Но вопрос, что это просто убивает тайну следствия и очень усложняет задачу правоохранительных органов", - заявил он.

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Генпрокурор допустил, что таким образом правоохранители, передавшие в СМИ это видео, зарабатывают себе "популярность" и деньги.

"Те, кто изнутри правоохранительных органов таким образом зарабатывают себе популярность на дружбе с журналистами или даже деньги за сенсационные материалы, - ну просто...", - не подобрал эпитета Луценко.

По его словам, сейчас идут поиски этих людей.

"И как только выйдем на них, - обязательно будут уволены с позором из правоохранительных органов", - пообещал глава ГПУ.

Напомним, 22 июля издание "Обозреватель" опубликовало видео, которое описывает ночную хронологию событий вокруг машины, на которой утром 20 июля подорвался Шеремет.

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