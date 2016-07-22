Взрывчатку под машину Шеремета заложила женщина: видео с камер наблюдения и хронология событий
Появились записи камер наблюдения, сделанные за несколько часов до убийства журналиста Павла Шеремета.
Взрывное устройство под автомобиль Subaru, на котором Павел поехал на утренний эфир, заложила женщина, передает "Обозреватель", в распоряжении которого оказались видеозаписи.
На записях камер видно, что с ней в паре работал и мужчина.
Издание также приводит хронологию событий:
Неизвестный мужчина в 00 часов 22 минуты (такое время зафиксировала камера наблюдения) подходит к припаркованному автомобилю, на котором утром подорвался Шеремет. Мужчина подошел к автомобилю, присел возле водительской двери и подготовил все для прикрепления взрывного устройства - протер днище Subaru.
В 2 часа 33 минуты мужчина и женщина идут в направлении дома, где жил Шеремет - с ул. Ярославов Вал вниз на Ивана Франко (по четной стороне) - на расстоянии около 15 метров друг от друга.
В руках женщины сумка или пакет - заметно, что ноша увесистая. По информации "Обозревателя", следствие считает, что именно в ней находилась бомба.
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В 2:38 видим, что двое встретились, перекинулись несколькими словами и разошлись по разным сторонам дороги. Мужчина стал имитировать походку изрядно выпившего человека.
В 2 часа 39 минут мужчина идет вниз, а женщина в это время останавливается возле автомобиля Subaru, по-видимому достает из сумки/пакета взрывное устройство и закладывает его под днище (в районе водительского сиденья), после чего уходит. Процесс закладки занял не более минуты.
По версии следствия, мужчина, находясь через дорогу, "страховал" женщину-киллера.
Источник "Обозревателя" сообщил, что место в глубине двора, где обычно парковали Subaru, оказалось занято микроавтобусом с иногородними номерами. Как только автомобиль Притулы поставили на свободное место, бус уехал. Было ли это случайностью - пока неизвестно. Однако проверяется версия, что это было сделанно намеренно, для облегчения "работы" киллеров - то есть вынудить водителя Subaru поставить автомобиль подальше от окон, в удобном для закладки взрывного устройства месте.
Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было.
Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".