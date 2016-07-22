Взрывчатку под машину Шеремета заложила женщина: видео с камер наблюдения и хронология событий

Взрывное устройство под автомобиль Subaru, на котором Павел поехал на утренний эфир, заложила женщина, передает "Обозреватель", в распоряжении которого оказались видеозаписи.

На записях камер видно, что с ней в паре работал и мужчина.

Издание также приводит хронологию событий:

Неизвестный мужчина в 00 часов 22 минуты (такое время зафиксировала камера наблюдения) подходит к припаркованному автомобилю, на котором утром подорвался Шеремет. Мужчина подошел к автомобилю, присел возле водительской двери и подготовил все для прикрепления взрывного устройства - протер днище Subaru.

В 2 часа 33 минуты мужчина и женщина идут в направлении дома, где жил Шеремет - с ул. Ярославов Вал вниз на Ивана Франко (по четной стороне) - на расстоянии около 15 метров друг от друга.

В руках женщины сумка или пакет - заметно, что ноша увесистая. По информации "Обозревателя", следствие считает, что именно в ней находилась бомба.

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В 2:38 видим, что двое встретились, перекинулись несколькими словами и разошлись по разным сторонам дороги. Мужчина стал имитировать походку изрядно выпившего человека.

В 2 часа 39 минут мужчина идет вниз, а женщина в это время останавливается возле автомобиля Subaru, по-видимому достает из сумки/пакета взрывное устройство и закладывает его под днище (в районе водительского сиденья), после чего уходит. Процесс закладки занял не более минуты.

По версии следствия, мужчина, находясь через дорогу, "страховал" женщину-киллера.

Источник "Обозревателя" сообщил, что место в глубине двора, где обычно парковали Subaru, оказалось занято микроавтобусом с иногородними номерами. Как только автомобиль Притулы поставили на свободное место, бус уехал. Было ли это случайностью - пока неизвестно. Однако проверяется версия, что это было сделанно намеренно, для облегчения "работы" киллеров - то есть вынудить водителя Subaru поставить автомобиль подальше от окон, в удобном для закладки взрывного устройства месте.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу. Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".