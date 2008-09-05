Местным властям запретили требовать от строителей жилья больше 2%

Кабинет министров Украины снизил граничный уровень отчислений застройщиками жилья местным властям до 2%.

Об этом говорится в тексте постановления правительства №772 от 27 августа, размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, передача застройщиками местным советам доли жилплощади в новых домах осуществляется в граничном объеме, не превышающем 2% общей площади квартир в доме. При этом передача жилплощади осуществляется после оплаты местными советами ее опосредованной стоимости, определенной в установленном порядке Министерством регионального развития и строительства. Оплата стоимости жилплощади местными советами осуществляется на протяжении месяца после введения объекта в эксплуатацию.

В случае нарушения местными советами срока расчета застройщик имеет право реализовать жилую площадь, предусмотренную для передачи, на общих основаниях.

Действие этого пункта распространяется на обязательства застройщиков, по которым срок передачи местным советам жилплощади на момент вступления в силу этого постановления не наступил.

Этот пункт постановления вступает в силу со дня его опубликования.