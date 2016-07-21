В ГПУ заявили о побеге сотрудника пенитенциарной службы, который спровоцировал конфликт в Ирпенской колонии

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Енин, в частности, опроверг информацию СМИ о якобы побеге 50 заключенных из колонии. «Сбежало как раз должностное лицо государственной пенитенциарной службы, которое собственно и спровоцировало инцидент в колонии. Открыто уголовное производство», - уточнил он.

«Ну и конечно, большой привет пенитенциарщикам, отвечающим за работу с общественностью, благодаря их "активной" позиции половина Киево-Святошинского района, видимо, даже детей боится выпустить из дома после таких новостей», - добавил Енин.

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Как сообщал УНИАН, накануне в Ирпенском исправительном центре (№132), расположенном в пгт Коцюбинское, осужденные устроили бунт после того, как к одному из них была применена сила. В Государственной пенитенциарной службе Украины заверили, что побег осужденных не допущен. Осужденный, к которому была применена сила, находится в учреждении, в госпитализации не нуждается.

Ирпенский исправительный центр управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области (№ 132) – это учреждение минимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных к ограничению свободы. В настоящее время в учреждении содержатся 175 человек.