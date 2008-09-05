Тимошенко о миграции: евростандарты - основной приоритет для Украины

В ближайшее время в Украине планируется создать единый центральный орган исполнительной власти, на который будет возложено решение вопросов реализации государственной миграционной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом говорилось в обращении премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО к участникам 8-й европейской министерской конференции по вопросам миграции, которое обнародовал вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

Премьер также отметила, что сегодня с целью усиления координации усилий центральных органов исполнительной власти Украины в миграционной сфере создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции.

“Для Украины как государства, поставившего целью вступление в Европейский Союз, достижение соответствия европейским стандартам в сфере миграционного законодательства является одним из основных приоритетов”, - отмечается в обращении Ю.ТИМОШЕНКО.