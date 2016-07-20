Один из раненых во время теракта в Ницце украинцев рассказал подробности кровавой ночи (видео)

Об этом он написал на своей странице в ВКонтакте.

Он рассказал, что во время теракта в Ницце он был в группе из восьми человек. После окончания фейерверков они вышли на променад и направились в сторону старого города. Это было последнее, что запомнил Костюк.

Когда грузовик террориста начала приближаться, семь человек из его группы успели соскочить в последний момент в сторону пляжа на камни.

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"Один человек не успел и погиб на месте под колесами грузовика. Из семи людей, которые отскочили на камни, всем повезло по-разному: мой друг Миша погиб от падения, один парень в коме, еще один повредил спину, и у меня был глубокий порез ноги и сотрясение мозга. Остальные получили легкие царапины или вообще отделались испугом", - написал украинец.

Как ему потом рассказали, он где-то на 10 минут потерял сознание от падения, его нашел друг.

"Я не понимал ничего, что происходило, и пытался вызвать такси, но друзья заставили меня сесть в скорую. Далее был временный госпиталь в ближайшем казино, потом другой госпиталь в помещении местного клуба, и только тогда меня отправили в обычный госпиталь где-то в 40 минутах езды от города. Единственное, что я помню из госпиталя, это то, как зашивали рану на ноге, и затем выписали около четырех ночи", - рассказал Костюк.

Напомним, в результате теракта 14 июля во Франции погибли более 80 человек. Ответственность за организацию теракта взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство". Исполнитель теракта - 31-летний тунисец Мохамед Лахуаедж Булель - въехал на грузовике в толпу людей на Английской набережной в Ницце и проехал около двух километров, прежде чем полиции удалось его остановить.