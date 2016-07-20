В результате теракта в Ницце погибли граждане 19 стран - МИД Франции
В результате теракта на Английской набережной в Ницце 14 июля погибли граждане 19 стран.
Из 84 погибших 46 оказались гражданами Франции, остальные 38 – иностранцы, сообщил Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Франции, передает ZN.ua.
Жертвами теракта стали выходцы из 19 стран, в том числе из Алжира, Германии, Армении, Бельгии, Бразилии, Эстонии, США, Грузии, Италии, Казахстана, Мадагаскара, Марокко, Польши, России, Румынии, Швейцарии, Туниса, Турции и Украины.
Читайте такжеВо Франции идентифицировали тела всех 84 жертв теракта в Ницце
В МИД Франции отметили, что список жертв еще окончательно не закрыт.
Как сообщал УНИАН, 14 июля в Ницце после салюта по случаю Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.
В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, состояние 50 человек критическое.
По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости в течение 2 км ехал сквозь толпу, прежде чем остановился.
Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.