В результате теракта в Ницце погибли граждане 19 стран - МИД Франции

Из 84 погибших 46 оказались гражданами Франции, остальные 38 – иностранцы, сообщил Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Франции, передает ZN.ua.

Жертвами теракта стали выходцы из 19 стран, в том числе из Алжира, Германии, Армении, Бельгии, Бразилии, Эстонии, США, Грузии, Италии, Казахстана, Мадагаскара, Марокко, Польши, России, Румынии, Швейцарии, Туниса, Турции и Украины.

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В МИД Франции отметили, что список жертв еще окончательно не закрыт.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Ницце после салюта по случаю Дня взятия Бастилии грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвали терактом, погибли 84 человека. Еще 60 получили ранения, состояние 50 человек критическое.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости в течение 2 км ехал сквозь толпу, прежде чем остановился.

Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.