Погода на выходные

5 сентября не территории Украины сохранится малооблачная погода. Без осадков, лишь на крайнем западе ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром в западных областях отдельные туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и побережье морей до 20°, в Карпатах и на крайнем востоке страны 5-10° тепла; днем 26-31°, в Карпатах 18-23°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 6-7 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь ночью 6 сентября в западных областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей и Закарпатье до 20°; днем в Украине 27-32°.

8- 9 сентября - без осадков, лишь в западных, а 9 сентября и в северных и центральных областях местами пройдет небольшой дождь, гроза. Температура ночью 11-17°, на побережье морей и Закарпатье до 20°; днем 26-32°, 9 сентября в западных и северных областях 22-27°.

В Киеве и области 5 сентября будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 28-30°.

6-7 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°.

8 сентября - без осадков, 9 сентября местами ожидается небольшой дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, днем 8 сентября 26-31°, 9 сентября 22-27°.