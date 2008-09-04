В Киеве - новая Элита-центр

В Киеве работники УБОП разоблачили очередную аферу на рынке недвижимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, отдел по расследованию особо важных дел следственного управления ГУ МВД Украины в Киеве завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам столичного УБОП по ч.5 ст.191 (присвоение и растрата чужого имущества) в отношении генерального директора ЗАО НПО "Украина" Юлии ПОНОМАРЁВОЙ, 1939 года рождения, уроженки Курской области РФ, гражданки Украины.

В сообщении отмечается, что ЗАО НПО "Украина" выступало заказчиком строительства жилого многоэтажного дома в Киеве по проспекту Науки, 208. По данным следствия, средства, полученные от физических лиц – инвесторов строительства – почти 2 млн. гривен - гендиректор указанного ЗАО, злоупотребляя служебным положением, фактически присвоила. Теперь установлено 54 пострадавших по этому уголовному делу.

В апреле 2008 года Ю.ПОНОМАРЁВОЙ было выдвинуто обвинение в совершении преступления, санкции за которое предусматривают до 12 лет лишения свободы. По решению суда, в качестве меры пресечения для обвиняемой была избрана подписка о невыезде, но она перестала являться по вызову следователя, следовательно, в конце августа она официально объявлена в розыск.

Работники правоохранительных органов просят граждан, которым известно местонахождение обвиняемой Ю.ПОНОМАРЁВОЙ, сообщить об этом по номерам 521-66-45, 521-66-71, 521-66-82 или 02.