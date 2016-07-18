Во Львовской области третьи сутки тушат пожар на торфянике
13:52, 18 июля 2016Общество
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Во Львовской области продолжается тушение торфа, возгорание которого было зафиксировано 16 июля на площади 2,4 га вблизи села Беличи Старосамборского района.
Во Львовской области продолжается ликвидация пожара на торфянике / mns.gov.ua
Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, в течение 16 июля был ликвидирован пожар на площади 1,5 га; в течение 17 июля - на площади 0,4 га.
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Сегодня, 18 июля, продолжают тушить торф на площади 0,5 га.
К тушению торфяников привлечено 15 спасателей и 3 единицы техники.
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