Во Львовской области третьи сутки тушат пожар на торфянике

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, в течение 16 июля был ликвидирован пожар на площади 1,5 га; в течение 17 июля - на площади 0,4 га.

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Сегодня, 18 июля, продолжают тушить торф на площади 0,5 га.

К тушению торфяников привлечено 15 спасателей и 3 единицы техники.