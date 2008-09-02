Тимошенко: закон начнет выполняться, когда Ющенко его подпишет

Премьер-министр Украины Юлия ТМОШЕНКО заверяет, что закон относительно увеличения финансирования угольной отрасли будет выполняться сразу после подписания Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с шахтерами в Кабинете министров.

«Мы буквально с того момента, как Президент подпишет этот закон, начинаем делать определенные шаги», - подчеркнула премьер.

В частности, она отметила, что сразу же будет решаться вопрос о повышении заработных плат горняков.

Кроме того, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, 3,1 млрд. грн. необходимо будет расписать по всем шахтам, и после этого при наличии проектов эти средства в течение 1-1,5 месяца можно получать от банков под государственные гарантии. Привлечение этих средств, отметила премьер, даст возможность увеличить добычу угля.

Также Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что до конца недели удастся увеличить размер Пенсионного фонда на 4,5 млрд. грн. для шахтеров. Вместе с этим она подчеркнула, что независимо от того, будет ли принято соответствующее решение ВР, пенсии для шахтеров все равно будут пересчитаны в сторону увеличения.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о большой заслуге шахтеров, которые сегодня присутствовали на заседании ВР в том, что законы о повышении престижности шахтерского труда и изменений в госбюджет по увеличению угольной отрасли были приняты сегодня в целом.

«Если бы вас не было в зале, проголосовали бы в первом чтении. Окончательно бы этот закон не проголосовали бы – я уверена», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня приняла закон «О внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год и некоторые другие законы», которым увеличила финансирование угольной отрасли из государственного бюджета на 568 млн. грн.

Законом предусматривается выделить 468 млн. грн. на повышение минимальной заработной платы в угольной отрасли и 100 млн. грн. - на удешевление процентов за пользование кредитными ресурсами.

Кроме того, закон предусматривает предоставление государственных гарантий по обязательствам государственных угледобывающих предприятий на их переоснащение в размере 3,1 млрд. грн.

Также сегодня ВР приняла закон «О повышении престижности шахтерского труда».