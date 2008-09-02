Верховная Рада увеличила финансирование угольной отрасли

Верховная Рада Украины увеличила финансирование угольной отрасли из государственного бюджета на 568 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год и некоторые другие законы» проголосовал 251 народный депутат из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается выделить 468 млн. грн. на повышение минимальной заработной платы в угольной отрасли и 100 млн. грн. - на удешевление процентов за пользование кредитными ресурсами.

Кроме того, закон предусматривает предоставить государственные гарантии по обязательствам государственных угледобывающих предприятий на их переоснащение в размере 3,1 млрд. грн.