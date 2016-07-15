Порошенко считает особенно циничным теракт на празднике, являющемся "символом ценностей, объединивших Европу"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам возле посольства Франции в Киеве.

Глава государства сказал, что был очень расстроен ужасным известием о террористической атаке в Ницце.

«Думаю, что особенно цинично это было в день национального праздника – в День взятия Бастилии, в день, который является символом Французской революции, тех ценностей, которые затем объединили всю Европу», - заявил Порошенко.

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«От себя, от украинского народа хочу выразить, как я сделал это сегодня во французском посольстве, искренние соболезнования родным, близким погибших, в том числе среди пострадавших есть украинские граждане», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где люди собрались смотреть фейерверк по случаю Национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Грузовик на скорости проехал 2 километра по собравшимся на набережной людям прежде чем полицейские застрелили водителя.

По данным МВД Франции, в результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека. Среди погибших - один гражданин Украины. Также во время атаки были ранены двое украинцев.

Во Франции в связи с терактом 16, 17 и 18 июля объявлены днями национального траура.