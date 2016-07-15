Порошенко считает особенно циничным теракт на празднике, являющемся "символом ценностей, объединивших Европу"
Президент Петр Порошенко считает особенно циничным совершение теракта во французской Ницце во время праздника, который символизирует ценности объединенной Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам возле посольства Франции в Киеве.
Глава государства сказал, что был очень расстроен ужасным известием о террористической атаке в Ницце.
«Думаю, что особенно цинично это было в день национального праздника – в День взятия Бастилии, в день, который является символом Французской революции, тех ценностей, которые затем объединили всю Европу», - заявил Порошенко.
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«От себя, от украинского народа хочу выразить, как я сделал это сегодня во французском посольстве, искренние соболезнования родным, близким погибших, в том числе среди пострадавших есть украинские граждане», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, вечером 14 июля грузовик врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где люди собрались смотреть фейерверк по случаю Национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Грузовик на скорости проехал 2 километра по собравшимся на набережной людям прежде чем полицейские застрелили водителя.
По данным МВД Франции, в результате теракта погибли по меньшей мере 84 человека. Среди погибших - один гражданин Украины. Также во время атаки были ранены двое украинцев.
Во Франции в связи с терактом 16, 17 и 18 июля объявлены днями национального траура.