В МИД рассказали о еще одном пострадавшем в Ницце украинце

Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца сообщила в комментарии УНИАН.

«По предварительной информации Посольства Украины во Франции, в результате теракта в Ницце погиб один гражданин Украины и двое граждан получили ранения», - сказала она.

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Беца отметила, что пострадавшие получили легкие ранения, и угрозы их жизни нет.

МИД выражает искренние соболезнования семье погибшего гражданина Украины, а также близким и родным пострадавших, добавила спикер.

По словам Бецы, украинские консулы работают во Франции круглосуточно.

Напомним, в Ницце в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в результате теракта один гражданин Украины погиб, еще один ранен.