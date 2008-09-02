Движение на Крещатике ограничат с 7 сентября по 15 декабря

С 7 сентября по 15 декабря этого года будет ограничено движение транспорта на центральной улице столицы - Крещатике.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской государственной администрации от 29 августа т.г., текст которого обнародован на официальном веб-портале столичных властей.

В соответствии с документом, закрытие проезда связано с запланированными инженерно-геологическими изысканиями на Европейской площади для ее реконструкции.

При инженерно-геологических изысканиях в местах выполнения работ разрешено закрывать территорию не более 14 м вдоль проезжей части или тротуаров и 4 м территории поперек проезжей части или тротуаров. Ограничение движения будет осуществляться с 11.00 до 15.00.

Работы по изысканиям будет осуществлять Украинское главное арендное предприятие по инженерной и экологической разведке для строительства “Укрстройразведывания” по заказу “Киевавтодор”.

Как сообщал УНИАН, реконструкция Европейской площади предусматривает, в частности, строительство комплекса нежилых помещений для размещения объектов обслуживания населения, подземного паркинга, подземных пешеходных переходов и офисно-гостиничного комплекса “Столичный”.