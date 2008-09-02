Россия будет защищать свой рынок от товаров украинского производства

Официальной причиной называют то, что Украина вступила во Всемирную торговую организацию. Власти РФ опасаются, что Россию наводнят товары из третьих стран. В российском кабмине не исключают, что на территории Украины уже сейчас начали создаваться компании, которые будут использовать таможенную разницу между странами для реэкспорта. Это стало возможным из-за того, что Украина вступила в ВТО в мае на менее выгодных для себя условиях, чем до войны с Грузией это собиралась сделать Россия. По договоренностям с Организацией Киев снизит средние импортные пошлины на сельхозпродукцию и промтовары. Москва наоборот настаивает на более высокой планке сборов, и, получается, защищает свои рынки гораздо сильнее, чем соседнее государство. Как рассказал «Ведомостям» сотрудник Минэкономразвития, «из-за финансового кризиса Европа заинтересована в сбыте своих товаров, и Украина может стать своеобразным окошком». Россия должна пресечь такой ход событий, отметил чиновник. Он подтвердил, что правительство поручило ведомству Эльвиры Набиулиной подготовить предложения о возможных мерах по защите российского рынка в связи с присоединением Украины к ВТО. По данным газеты, такие же указания даны еще ряду министерств, в том числе Минфину, Минсельхозу и МИДу. Ситуация обостряется тем, что с 1999 года у России и Украины действует соглашение о зоне свободной торговли, по которому создаются льготные условия при торговле. Меры по защите рынка могут осуществляться либо продлением изъятий из соглашения о зоне свободной торговли, либо квотированием товаров, говорит чиновник правительства. В число поставляемых из Украины товаров, которых лишат льготных условий ввоза, может попасть сахар и спирт. Ограничения могут коснуться и молока, уточняет директор Информбюро по присоединению России к ВТО Алексей Портанский. Анализу со стороны правительства будет подвергнут и сектор услуг, в том числе банковский и страховой секторы.

По данным «Ведомостей» будущие ограничения не коснуться импорта стройматериалов и цемента.

Эхо Москвы