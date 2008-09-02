Ограничен пропуск через границу с Венгрией в пункте «Чоп-Захонь».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, Главный правоохранительный Департамент Республиканского управления полиции Венгрии проинформировал Госпогранслужбу Украины о начале реконструкции моста через реку Тиса с 1 сентября.

В связи с этим пропуск через государственную границу в пункте пропуска «Чоп-Захонь» (Закарпатская область) будет ограничен. Работы планируется осуществлять в четыре этапа до 15 июня 2009 года.

Кроме этого, Посольство Словацкой республики в Украине проинформировало о намерениях словацкой стороны начать реконструкцию пункта пропуска «Убля» с 10 сентября по 10 декабря нынешнего года. Для этого, вероятно, будет полностью закрыт на указанный период пункт пропуска «Малый Березной - Убля» (Закарпатская область), о чем Государственная пограничная служба сообщит дополнительно.

Госпогранслужба рекомендует гражданам, туроператорам и автоперевозчикам учесть эту информацию во время планирования зарубежных поездок.