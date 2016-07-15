СМИ: В Испании сына Черновецкого арестовали без права внесения залога

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Diari de Girona.

Напомним, в Испании арестовали 11 человек, подозреваемых в отмывании денег. Среди них – сын экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

В Национальной полиции сообщили, что в Украине Степану Черновецкому о подозрении не объявляли. По линии Интерпола он в розыск от Украины не объявлялся.

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Степан Черновецкий в 2008-2009 гг. был депутатом Киевсовета, членом фракции "Блок Леонида Черновецкого", но затем сложил полномочия и занялся организацией боксерских турниров. В декабре 2015 г. экс-мэр Киева Леонид Черновецкий сообщил о своем намерении передать управление бизнесом Степану Черновецкому, чтобы самому заняться политикой в Грузии.