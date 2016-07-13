Был "мозгом" банды: СМИ рассказали детали задержания сына Черновецкого в Испании и показали фото

Об этом заявили в органах следствия, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на El Punt Avuі.

Как отмечает издание, задержанный в курортном городке С'Агаро Черновецкий считается "мозгом" преступной группировки.

Ожидается, что в ближайшее время сын экс-мэра Киева предстанет перед судом, где должен будет предоставить объяснения относительно своей причастности к делу.

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Как пишет СМИ, полицейские забрали из дома Черновецкого ящики с документацией и другие объекты, которые могут свидетельствовать об отмывании средств.

Издание Diari de Girona приводит фото ареста Степана Черновецкого.

Напомним, 12 июля СМИ сообщили, что в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в отмывании денег задержан сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, Степан, и еще десять человек.