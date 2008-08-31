Яценюк напутствует будущих банковских работников

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК принял участие в торжествах по случаю открытия студенческого комплекса Львовского института банковского дела Университета банковского дела НБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, во время своего выступления А.ЯЦЕНЮК заявил, что, несмотря на то, что он сейчас работает в парламенте, душой он остался с Национальным банком Украины. По его словам, «мечта создать колыбель банковских работников во Львовской области таки осуществилась».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, «самое важное, что сегодня необходимо для Украинского государства, чтобы государство получило статус конкурентного». Главным фактором того, чтобы государство получило и экономическое, и социально-гуманитарное развитие, он назвал человека. «Это должен быть человек образованный, человек, который способен мыслить, который способен принимать решения, который способен работать», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что есть «три основы формирования справедливой личности - это семья, образование и церковь». «Хотел бы сказать, что Львовский институту банковского дела и наш университет, по моему убеждению, имеют эти три основы», - отметил он.

Обращаясь к студентам, председатель Верховной Рады Украины сказал, что перед ними как студентами, «которые заходят на сложную ниву, существует очень много вызовов». «Каждый человек должен поставить перед собой очень высокую амбициозную планку - ради того, чтобы ее достичь, ради того, чтоб доказать всем, что ты способен привнести в общество, и тогда общество будет тебе благодарно. Поэтому формирование личности, формирование профессиональных людей, формирование духовных и идейных людей это то, к чему я призываю, в первую очередь, профессорско-преподавательский состав и тех родителей, которые привели сегодня детей в высшие учебные заведения», - сказал он.