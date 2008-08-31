Погода на 1-4 сентября

1 сентября на территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, на юге Украины местами 11-16°; днем 16-21°, в южной части и в Закарпатье 21-26°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ночью 2 сентября в Сумской, Харьковской и Луганской областях на почве местами заморозки 0-2°.

2-3 сентября сохранится переменная облачность, без осадков. В западной части ночью и утром местами туманы. Ветер западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 2 сентября 5-10°, на побережье морей 11-16°, 3 сентября в Украине 10-16° тепла; днем 22-27°, 3 сентября в южной части и на Закарпатье до 30°.

4- 5 сентября без существенных осадков, лишь 5 сентября в западных областях местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью 10-15°, на юге и Закарпатье до 18°; днем 25-31°.

В Киеве и области 1 сентября будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°, в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°. По области температура ночью 5-10°, днем 16-21°.

2-3 сентября - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 2 сентября 5-10°, 3 сентября 10-15°; днем 22-27° (в Киеве ночью 2 сентября 8-10°, 3 сентября 12-14°; днем 24-26°).