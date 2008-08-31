Снаряды с арсенала больше не разлетаются

Жители населенных пунктов и жилых домов города Лозовая, которые входят в 3-5 километровую зону, вернулись в свои дома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, местные органы исполнительной власти начали обследование и оценку ущерба в частном секторе и на объектах жизнеобеспечения. В 48 жилых домах и 14 зданиях социальной сферы населенных пунктов Лозовского района повреждены стекла, оконные рамы и шифер. Обследование продолжается. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от МЧС, Минобороны, МВД, областных и местных служб гражданской защиты задействовано 983 чел. и 173 ед. техники, 1 вертолет и пожарный поезд Укрзализницы (из них 200 спасателей и 45 единиц техники МЧС). На месте работают штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и опергруппа МЧС. Общую координацию осуществляет министр МЧС Владимир ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области возник 27 августа около 16 часов. В результате пожара началась детонация боеприпасов. 27-28 августа из возможной зоны поражения (г. Лозовая и прилегающие населенные пункты) было эвакуировано 13 тыс. 946 чел. В результате чрезвычайной ситуации никто из людей не пострадал.