Синоптики говорят, в Украине еще будет +30°

На следующей неделе в Украине потеплеет.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 31 августа переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в ночью и утром в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 17-22 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в южной части ночью 11-16°, днем 19-24°, в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

1-2 сентября в Украине переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей 11-16° (в восточных областях и на севере Левобережья 3-8° тепла, 2 сентября на почве местами заморозки 0-2°); днем 1 сентября 18-23° тепла, в южной части и на Закарпатье до 26°, 2 сентября в Украине 22-27°.

3-4 сентября без существенных осадков. Температура повысится ночью до 10-17°; днем до 21-26°, на юге и Закарпатье, а 4 сентября в Украине до 25-30°.

В Киеве завтра переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в Киеве ночью 9-11°, днем 15-17°.

По области переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в Киеве ночью 9-11°, днем 15-17°.

1-2 сентября в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°; днем 1 сентября 18-23°, 2 сентября 22-27° (в Киеве ночью 7-10°; днем 1 сентября около 20°, 2 сентября 24-26°).

3-4 сентября в столичном регионе без существенных осадков. Температура повысится ночью до 11-16°; днем 3 сентября до 21-26°, 4 сентября до 25-30°.