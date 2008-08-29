Погода на 1 сентября

Завтра, 30 августа, в связи с перемещением холодных атмосферных фронтов с северо-запада в Украине ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди и грозы, существенно снизится температура воздуха.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, через территорию страны пройдут грозовые дожди, на севере Левобережья, а днем и в Крыму – местами сильные дожди, днем в южной части, центральных и восточных областях местами град (лишь ночью в Крыму и Приазовье будет без существенных осадков).

Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра и шквалы 17-22 м/с. Ночная температура будет 10-15°, на юге 16-21°, дневная снизится до 14-19°, в южной части – до 21-26°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 9-14°.

31 августа и 1 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, лишь 31 августа на севере Левобережья, а ночью также и в Крыму и Приазовье, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, 31 августа в южной части, восточных и центральных областях – местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 6-11°, на юге – до 15°; днем 15-20°, в южной части и на Закарпатье 21-24°; в Карпатах ночью 3-8°тепла, днем 7-12°.

2 - 3 сентября существенных осадков не ожидается. Температура ночью 2 сентября 4-10°, в южных и западных областях, а 3 сентября по всей Украине 8-14°; днем повышение температуры до 23-29°, на юге и Закарпатье – местами до 30-31° (2 сентября в восточной части 20-25°).

В Киеве и области 30 августа ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут дожди, грозы. Ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-20 м/с.

Температура ночью будет 10-15°, дневная снизится до 14-19° (в Киеве 14-16°).

31 августа и 1 сентября ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

2- 3 сентября синоптики существенных осадков не прогнозируют.

Температура ночью 2 сентября 5-10°, 3 сентября 9-14°; днем ожидается повышение температуры до 23-28°.