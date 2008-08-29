Карта складов боеприпасов в Украине: где подстерегает новая Лозовая?

Контракты нашли карту Министерства обороны, на которой обозначены самые большие склады боеприпасов, их тоннаж, а также другие опасные объекты на территории Украины.

Среди них нефтеперерабатывающие заводы, предприятия химической и нефтехимической промышленности, атомные и гидроэлектростанции и др. Последние события доказывают, что населению стоит ознакомиться с данной картой, оценить реальную угрозу для себя и быть готовым к эвакуации в случае ЧП.

Оказалось, что 37 больших складов взрывчатых веществ и боеприпасов, общий тоннаж которых составляет 133 306 т, представляют угрозу жителям Украины. Каждый из этих объектов опасен не только вероятностью взрыва и осколочного ранения людей, находящихся поблизости, но и выбросами в атмосферу химических веществ, способных негативно влиять на здоровье населения.

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