«Укрзализныця» отрекается от проекта скоростных поездов

«Укрзализныця» откажется от проекта скоростного движения поездов, сообщил исполняющий обязанности генерального директора «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сегодня на пресс-конференции.

«Мы должны от него отказаться, и откажемся от этого проекта», - заявил он.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам и.о. главы ведомства, средняя скорость пассажирских поездов в Украине на сегодня составляет 50 км/час. «О каких скоростных движениях 200-250 км/час можно говорить?», - отметил он.

По данным В.КОЗАКА, на более чем 30% путей ремонт уже просрочен. «Никакого качества, никаких новых технологий сейчас не существует, все, что существует в верхнем строении пути, - это разработки 50-60-х годов. Поэтому ни о каком скоростном движении говорить даже не приходится, и мне, как профессионалу, слышать о том, что у нас 200-250 км/час будут ходить поезда просто смешно» - отметил он.

По словам В.КОЗАКА, в мире для обслуживания скоростных поездов строятся отдельные пути, на которых не ходят грузовые поезда, только пассажирские. Эти пути имеют специальные меры безопасности, в частности, не пересекаются автодорогами, ограждены от постороннего проникновения. «Это целая программа, которая должна разрабатываться на десятилетия», - добавил он. В.КОЗАК также сказал, что «это серьезнейшие деньги, и мы их можем ожидать только от инвесторов».

«Все эти разговоры о скоростном движении, давайте мы их сегодняшним днем закончим», - подытожил и.о. гендиректора «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. в то время министр транспорта и связи Украины Виктор БОНДАРЬ заявил, что Украина в текущем году запустит опытный поезд со скоростью 250-300 км в час. Он отметил, что Украине необходимо внедрять скоростное движение европейского образца. В.БОНДАРЬ также добавил, что на протяжении следующих трех лет эта программа будет развиваться.