Перед разоблачением "супервзяточник" Минздрава ушел на больничный: "повредил мышцы ноги"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский на брифинге в Киеве.

«Я с ним (Василишиным – УНИАН) последним общался вчера утром, когда он мне позвонил, это было примерно 9 утра, о том, что у него возникли проблемы со здоровьем, что-то там вроде повреждения мышцы ноги», - сообщил Шафранский.

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«Он утром обратился к врачу, и потом он меня проинформировал СМСкой о том, что ему врачи открыли больничный, рекомендовали ему покой по состоянию до понедельника. Я ему СМСкой пожелал выздоровления, после того мы с ним не общались», - сообщил и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который вымогал деньги от врачей за возможность проводить операции в столичной Александровской больнице.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы. Василишин ранее был руководителем этой больницы. Директор урологического центра больницы Юрий Серняк лично распределял врачей на операции. За каждую из операций врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку, который эти деньги аккумулировал и передавал Василишину.