Детали грандиозной коррупции в Минздраве: замминистра только с одной больницы собирал до полумиллиона гривень в месяц (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком в Киеве.

"Пять раз мы фиксировали получение меченой части взятки, и вчера во время пятого эпизода этого системного взяточничества был задержан и Василишин Роман Иосифович, который привез меченые деньги на дачу своей дочери, и его помощник в этой криминальной сделке Серняк, который сейча дает уголовные показания", - заявил Луценко.

По словам Луценко, Василишин получал от 50 до 100 тыс. грн поборов только с урологического центра Александровской больницы.

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"Это была группа заговорщиков: господин Василишин, который до того был руководителем Александровской больнице, представил коллективу этой больницы уроженца Донецка Серняка Юрия Петровича 1960 года рождения, который стал занимать должность директора урологического центра этой клинической больницы и лично распределял врачей по сделкам", - сказал генпрокурор.

За каждую из этих операций "врачи вымогали деньги у пациентов и сдавали их Серняку. Серняк эти деньги аккумулировал, и каждую неделю заместитель министра от 50 до 100 тыс. грн получал только из этого центра", - заявил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержан заместитель министра здравоохранения, который требовал поборы с врачей за возможность делать операции в Александровской больнице.