На территории, где из-за взрывов эвакуированы люди, орудуют мародеры

Руководитель МЧС Владимир ШАНДРА поручил закрыть магазины, рынок и другие торговые объекты и учреждения, расположенные в пределах 5-километровой зоны в Лозовском районе Харьковской области, где взрываются боеприпасы.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом В.ШАНДРА сказал на совещании в оперативном штабе по ликвидации чрезвычайной ситуации в Лозовском районе.

В совещании также приняли участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Николай ЦЮЦЮРСКИЙ, командующий Сухопутными войсками ВСУ Иван СВИДА, командующий Южного оперативного командования генерал-лейтенант Петр ЛИТВИН, первый заместитель председателя Харьковской ОГА Владимир БАБАЕВ, руководство ГУМЧС, УМВД и УСБУ.

Первый заместитель губернатора доложил В.ШАНДРЕ о состоянии дел в Лозовском районе, где возник пожар на складах боеприпасов 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ.

По информации В.БАБАЕВА, на территории, с которой эвакуированы люди, задержано два мародера.

Участники совещания также отметили, что удалось полностью решить вопрос с питанием и медицинским обслуживанием эвакуированного населения, а также с заправкой техники подразделений МЧС.

Утром 28 августа Владимир ШАНДРА вместе с военными руководителями осуществил облет территории арсенала, где сейчас, хотя и с меньшей интенсивностью, чем 27 августа, продолжают взрываться боеприпасы, сообщили в МЧС.

Как сообщал УНИАН, 27 августа возник пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины, который расположен вблизи города Лозовая Харьковской области, на общей площади 494,4 га. Боеприпасы хранились в 45 хранилищах и 63 открытых площадках. Объемы хранения на арсенале составляют около 94,3 тысячи тонн боеприпасов.