Порошенко подписал изменения в закон о высшем образовании

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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Закон предусматривает создание правовых условий для обеспечения формирования качественного состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который будет способен противостоять имеющимся в системе высшего образования негативным явлениям и способен сформировать в Украине новые механизмы и стандарты качества высшего образования.

Отмечается, что реализация положений документа позволит сформировать состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования из лиц, имеющих безупречную репутацию, высокие личные качества и профессиональные достижения, и обеспечить начало его работы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Как сообщал УНИАН, закон "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно Национального агентства по обеспечению качества высшего образования" Верховная Рада приняла 14 июня 2016 года.+