Минобразования отказало в аккредитации магистерских специальностей, полученных за один год

Об этом шла речь 5 июля во время заседания Аккредитационной комиссии под председательством министра образования и науки Лилии Гриневич, сообщает сайт Кабмина.

"Мы не можем аккредитовать те магистерские специальности, по которым обучение происходило лишь год, тогда как законом предусмотрено полтора или два года. Те университеты, которые выполняют нормы закона - имеют право на получение диплома государственного образца, а те, кто не выполняет, пусть выдают дипломы собственного образца. Нужно обязательно обратить внимание учебных заведений на эту ситуацию", - отметила Гриневич.

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По ее словам, единственным исключением могут быть лишь магистры специальности "Государственная служба", где обучение длится год, но осуществляется преимущественно на базе полного высшего образования и в отношении которого существует отдельное пока не измененное Постановление Кабинета министров № 789 от 29 июля 2009 года, прямо предусматривающее годичную продолжительность обучения.

Чтобы контролировать нормы продолжительности обучения, члены комиссии намерены "внимательнее относиться к процессу регистрации условий приема в учебные заведения".