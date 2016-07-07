НАБУ обвиняет экс-главу правления "Украгролизинга" и его отца в растрате 115 миллионов гривень

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

«Детективами Национального антикоррупционного бюро Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты и завладения имуществом национальной акционерной компании «Украгролизинг» в размере 114,9 млн грн путем злоупотребления служебным положением председателем правления компании», - говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что досудебное расследование было завершено 16 июня, сторона защиты уже ознакомлена с его материалами. Николай Шпак и его отец Василий Шпак обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления своим служебным положением в качестве исполнителя), при этом сын является исполнителем, а отец – организатором коррупционной схемы.

Во время досудебного расследования в данном уголовном производстве было установлено, что в течение 2009-2011 годов по настоянию Шпака-отца и по указанию Шпака-сына сотрудники компании «Украгролизинг» заключили 7 договоров закупки сельхозоборудования за государственные средства у предприятия «Брацлав». Часть оборудования действительно поставлялась на нужды предприятий-лизингополучателей, а часть была оформлена для придания законности бестоварным операциям и незаконной растрате бюджетных средств.

В дальнейшем группа лиц, не установленных досудебным следствием, изготовила финансово-хозяйственные документы о передаче сельскохозяйственного оборудования в финансовый лизинг от «Украгролизинга» компании «Новый двор». Фактически оборудование не передавалось, а уплаченные за него на счета компании «Брацлав» бюджетные средства были перечислены на счета подконтрольных организаторам коррупционной схемы предприятий.

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Материалы данного уголовного производства были переданы в НАБУ из Генеральной прокуратуры Украины 13 мая 2016 года.

Справка УНИАН. «Украгролизинг» продает сельскохозяйственную технику и оборудование для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.