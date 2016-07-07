На Львовщине легковушка въехала в здание поликлиники, погибли трое человек

В райцентре Золочев Львовской области легковой автомобиль BYD врезался в здание женской консультации, на месте происшествия погибли три человека.

Читайте такжеРезонансное ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": суд отпустил Федорко под личные обязательства

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, 7 июля в 05:44 на телефон «101» поступило сообщение, что в городе Золочев по улице Шухевича, 17, легковой автомобиль BYD врезался в здание женской консультации. В результате ДТП три человека погибли на месте происшествия: водитель и два пассажира.

Для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью механизированного инструмента извлекли тела погибших из автомобиля.

Читайте такжеВ Киеве автомобиль посольства России попал в ДТП (фото)

Как уточнила в комментарии УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, за рулем автомобиля BYD, который двигался на большой скорости, был 28-летний житель города Павлоград Днепропетровской области. Машина врезалась в здание Золочевской поликлиники, в которой находятся отделения женской и детской консультаций. На месте происшествия от полученных травм погибли водитель и двое пассажиров – 16-летний юноша и 17-летняя девушка, жители Золочевского района.

При этом в полиции не подтвердили информацию о том, что погибшая девушка якобы была беременна, о чем ранее сообщало управление ГСЧС во Львовской области.

«Родственники погибшей 17-летней девушки не подтверждают информацию о том, что она была беременна. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза», - отметила Добровольская.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения повлекшее гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато досудебное расследование.