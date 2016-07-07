В Одесской области простились с морским пехотинцем, погибшим при обстреле Широкино
В Савранском районе Одесской области сегодня простились с морским пехотинцем Василием Гончаруком, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.
Как сообщает Савранская районная государственная администрация, прощание и похороны состоялись утром 7 июля в селе Осички, уроженцем которого является Гончарук.
Пехотинец погиб вечером 4 июля во время артиллерийского обстрела в селе Широкино Донецкой области.
5 июля в Савранском районе был объявлен траур - отменены все развлекательные, праздничные мероприятия.
«Сегодня попрощаться с героем пришло очень много людей - все жители села Осички - и взрослые, и дети. Были его побратимы, представители военкомата, мы все - вместе с председателем Савранской РГА Виталием Свичинским... Прошел траурный митинг, дети читали стихи», - рассказали в РГА.
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Попрощаться с героем пришло более 1 тысячи человек, все сельское кладбище было заполнено людьми.
Василий Гончарук родился в 1993 году, был стрелком десантно-штурмового взвода воинской части А2802. Был призван по мобилизации 9 июля 2015 года, проходил военную службу в составе 36-го десантно-штурмового батальона морской пехоты.