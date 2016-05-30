В Хмельницком простились с погибшим в АТО комбатом 72-й бригады "Маугли"
15:52, 30 мая 2016Война
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В Хмельницком сегодня, 30 мая, простились с погибшим в зоне АТО командиром третьего батальона 72-й отдельной механизированной бригады Андреем Жуком (позывной "Маугли").
"Маугли" погиб на Донбассе 27 мая / Facebook / Петр Порошенко
Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи горожан, а также военные побратимы пришли в городской дом траурных обрядов, чтобы провести военнослужащего в последний путь. Похоронили солдата на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково.
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Жук был кадровым военнослужащим, до 2014 года служил пограничником, а с началом боевых действий пришел в Вооруженные сил Украины.
32-летний военнослужащий погиб 27 мая в результате боевого столкновения с диверсионно-разведывательной группой боевиков в зоне АТО под Волновахой.
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