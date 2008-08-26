Погода на 27 - 31 августа

Завтра в Украине будет теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 августа в стране переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части 15-20°; днем 22-27°, на юге до 30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 14-19°.

28-29 августа в Украине переменная облачность. Без осадков, только днем 29 августа в северных и западных областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и юго-западный, 28 августа на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 23-28°; на юге ночью 17-22°, на Южном побережье Крыма до 24°, днем 30-33°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°.

30 августа ночью в западных и северных, а днем в восточных и центральных областях небольшие кратковременные дожди, на остальной территории, а 31 августа в Украине без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 16-21°, в южной части ночью 13-19°, днем 30 августа 24-29°, 31 августа 20-25°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

В столичной области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

28-29 августа в Киевской области переменная облачность. Без осадков, только днем 29 августа местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°; днем 23-28°.

30 августа в столичном регионе небольшой кратковременный дождь, 31 августа без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°.