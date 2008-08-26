Ющенко сделал Героями шестерых украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 26 августа присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Державы шестерым украинцам.

Тексты указов размещены на официальном веб-сайте главы государства.

Так, высокого звания удостоен композитор, заведующий кафедрой Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В.Лысенко, народный артист Украины Мирослав СКОРИК.

Как сказано в указе, этим отмечены выдающиеся личные заслуги М.СКОРИКА перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетняя плодотворная композиторская, педагогическая и общественная деятельность.

Также за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в укреплении отечественного промышленного потенциала, многолетнюю плодотворную научную деятельность Президент присвоил звание Герой Украины директору Института транспортных систем и технологий Национальной академии наук Украины, президенту Международной научно-промышленной корпорации “ВЕСТА”, доктору технических наук, профессору Виктору ДЗЕНЗЕРСКОМУ (г. Днепропетровск).

Еще одним указом глава государства присвоил звание Герой Украины Владимиру ХОРИШКО - директору общества “Корпорация “Агро-союз” (Днепропетровская область). Этим Президент отметил личный вклад В.ХОРИШКО в укрепление потенциала агропромышленного комплекса Украины, внедрение инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и весомые трудовые достижения.

Также Героем Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национальной культуры, вдохновенную творческую и жизнеутверждающую художественную деятельность стала народная артистка Украины Нила КРЮКОВА (г. Киев).

За выдающиеся личные заслуги перед Украиной в развитии аграрной отрасли, внедрение современных высокоэффективных технологий в производство и переработку сельскохозяйственной продукции Президент постановил присвоить звание Герой Украины Юрию КОСЮКУ – председателю правления акционерного общества “Мироновский хлебопродукт” (Киевская область).

Также за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии АПК, достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, многолетний самоотверженный труд звание Герой Украины присвоено Ивану ГУЛОМУ – генеральному директору частного аграрно-арендного предприятия “Проминь” (Харьковская область).