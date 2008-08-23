В Феодосии подожгли приемную лидера крымских коммунистов

В Феодосии сегодня ночью вспыхнул пожар в помещении городского комитета КПУ, где также расположена общественная приемная народного депутата Украины Леонида ГРАЧА и редакция газеты «Феодосийская искра».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

«Материальные убытки устанавливаются. Причина пожара – поджог», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС. По данному факту следствие проводит горотдел милиции Феодосии.

Лидер коммунистов Крыма Л.ГРАЧ считает произошедшее местью за его активную антинатовскую позицию, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Он потребовал от министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО принять меры по раскрытию преступления.