Ющенко повысил в звании командующего Внутренними войсками

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил командующему Внутренними войсками Украины Александру КИХТЕНКО звание "генерал армии".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

В то же время министр добавил, что МВД подавало представление на присвоение генеральских званий около 30 лицам, однако только треть из них были удовлетворены.