Ющенко повысил в звании командующего Внутренними войсками
03:50, 23 августа 2008Общество
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Но 30 новых генералов в милиции не будет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил командующему Внутренними войсками Украины Александру КИХТЕНКО звание "генерал армии".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.
В то же время министр добавил, что МВД подавало представление на присвоение генеральских званий около 30 лицам, однако только треть из них были удовлетворены.
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