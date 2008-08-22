В деле жертвы прививки от кори назначили дополнительную экспертизу

Генеральная прокуратура Украины отказала Министерству здравоохранения в предоставлении информации о результатах судмедэкспертизы относительно причин смерти подростка после прививки от кори.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как говорится в письме за подписью заместителя генерального прокурора Рената КУЗЬМИНА, Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры по факту смерти Антона Тищенко назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертам Академии медицинских наук Украины.

Следовательно, подчеркнул заместитель генпрокурора, до окончания экспертных исследований предоставить информацию о результатах судебно-медицинской экспертизы невозможно.

В связи с этим Министерство здравоохранения Украины считает, что затягивание расследования упомянутого процесса не идет на пользу ни обществу, ни государству.

Как сообщалось, 13 мая старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

По данным Министерства здравоохранения, представители Генпрокуратуры изъяли патоморфологические материалы в мае 2008 г., не позволив комиссии Минздрава ознакомиться с результатами анализа, который бы установил реальные причины смерти подростка.

4 июля Министерство здравоохранения, в адрес которого неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования, направило соответствующее письмо с просьбой предоставить информацию судмедэкспертов Генпрокуратуры Украины или же позволить представителям Минздрава исследовать материалы собственными силами.