Продовольственная программа ООН продолжит оказывать помощь на Донбассе до конца года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Программы развития ООН в Украине.

«Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП) заявила, что продолжит чрезвычайную операцию на востоке Украины с целью оказания продовольственной помощи более чем 280 тыс. человек, пострадавшим в результате конфликта в регионе, до конца 2016 года», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "недавнее обострение боевых действий в восточной части Украины привело к росту количества внутренне перемещенных лиц, повреждению инфраструктуры, а также повышению уровня бедности и уязвимости населения". "С каждой стороны конфликт имеет серьезные экономические и социальные последствия, а также влияние на доступность средств существования и доходов отдельных лиц и общин", - говорится в сообщении.

"Конфликт повлиял на десятки тысяч людей, которые больше не имеют возможности обеспечить свои базовые продовольственные нужды. Большинство из них уже потратило все свои сбережения или потеряло работу", - отметила глава представительства ВПП в Украине Дорт Эллехаммер и добавила, что они или стали заложниками конфликта, или покинули свои жилища, надеясь, что вернутся через несколько месяцев, однако до сих пор живут в трудных условиях.

Как отмечается в сообщении, ВПП оказывает продовольственную помощь наиболее уязвимому населению в Донецкой и Луганской областях, пострадавшему от конфликта, в основном на территориях, не подконтрольных государству, а также вдоль "линии разграничения". Приоритет отдается людям, нуждающимся в продовольственной помощи больше всего, а именно - внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), лицам, которые возвращаются на места постоянного проживания, и жителям населенных пунктов, пострадавших от конфликта, а также домохозяйствам, возглавляемым женщинами.

"ВПП будет также продолжать оказывать помощь людям в форме наличных переводов или ваучеров в относительно безопасных регионах, контролируемых правительством, которые принимают большое количество внутренне перемещенных лиц, где есть удовлетворительный доступ к продовольствию, и рынки функционируют хорошо", - отметили в пресс-службе ПРООН и добавили, что ВПП также оказывает помощь людям, которые находятся в больницах или общественных учреждениях, принимающих внутренне перемещенных лиц, и находятся в затруднительном финансовом положении.

По данным Программы развития ООН, "чтобы продолжать оказывать ежемесячную помощь и поддержать 280 тыс. человек до конца года, ВПП срочно нуждается в 29,4 млн долларов". "Кроме того, во второй половине года ВПП планирует провести переоценку продовольственных потребностей в стране для того, чтобы определить необходимость продолжения чрезвычайной операции в следующем году", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, с начала своей деятельности в Украине с ноября 2014 года, ВПП оказала помощь 650 тыс. чел. в форме продовольственных наборов, наличных переводов или ваучеров. ВПП является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, которая борется с голодом во всем мире, обеспечивая продовольственной помощью в чрезвычайных ситуациях, и работает с общинами, чтобы улучшить качество питания. Ежегодно ВПП оказывает помощь около 80 млн человек в 80 странах во всем мире.