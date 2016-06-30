Около 70% переселенцев из Донбасса и Крыма снимают жилье и жалуются на его высокую стоимость - опрос

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

В МОМ ссылаются на исследования, которые свидетельствуют, что проблемы с жильем и трудоустройством остаются самыми большими барьерами на пути интеграции внутренне перемещенных лиц. «Лишь немногим более половины тех, кто работал до момента переселения, смогли найти работу на новом месте, и 40% опрошенных ВПЛ свидетельствуют, что им приходится экономить даже на питании. Около 70% переселенцев снимают жилье и жалуются на его высокую стоимость», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что с начала кризиса МОМ, при поддержке международных доноров, оказала помощь более 100 тыс. человек, пострадавших в результате конфликта. В частности, проведены бизнес-тренинги для более 5,5 тыс. переселенцев и членов принимающих громад. «Гранты на оборудование и профессиональное обучение были выделены более чем 3 300 бенефициарам. МОМ также поддержала около 50 громад в семи регионах Украины, проведя для них тренинги по развитию и предоставив помощь с инициативами социального сплочения и восстановлением социальных учреждений, которыми будут пользоваться около 150 тыс. местных жителей и переселенцев», - говорится в сообщении.