В Одессе возле ОГА установят мемориал воинам АТО

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на заседании сессии.

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Решение принято, в том числе, с учетом положений Генерального плана Одессы.

«Согласовать место установки «Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО» на территории сквера возле административного здания Одесского областного совета по адресу ул. Шевченко, 4, со стороны ул. Канатной», - сказано в решении.