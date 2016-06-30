В Одессе возле ОГА установят мемориал воинам АТО

13:46, 30 июня 2016
Общество
517 0

В Одессе на проспекте Шевченко – возле админздания областной государственной администрации установят «Мемориал воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО». 

on.od.ua

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на заседании сессии.

Читайте такжеВ Одессе подарили пятикомнатную квартиру женщине, которая родила сразу пятерых детей

Решение принято, в том числе, с учетом положений Генерального плана Одессы.

«Согласовать место установки «Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО» на территории сквера возле административного здания Одесского областного совета по адресу ул. Шевченко, 4, со стороны ул. Канатной», - сказано в решении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter