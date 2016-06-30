В Одессе возле ОГА установят мемориал воинам АТО
13:46, 30 июня 2016Общество
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В Одессе на проспекте Шевченко – возле админздания областной государственной администрации установят «Мемориал воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО».
В Одессе возле ОГА установят мемориал воинам АТО / on.od.ua
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли сегодня на заседании сессии.
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Решение принято, в том числе, с учетом положений Генерального плана Одессы.
«Согласовать место установки «Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО» на территории сквера возле административного здания Одесского областного совета по адресу ул. Шевченко, 4, со стороны ул. Канатной», - сказано в решении.
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