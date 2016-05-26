В Днепре открыли уличную экспозицию первого в Украине Музея АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, над созданием экспозиции работали волонтеры, историки, музейщики, художники, дизайнеры, областная ассоциация объединений участников АТО и Днепропетровская ОГА.

Масштабная выставка раскинулась на 1 тыс. квадратных метров.

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Среди 400 экспонатов - техника, которая воевала на Донбассе, в частности БТР, медицинская "таблетка", миномет, зенитная установка, военный джип, башня танка, машина, что сгорела, снаряды и простреленные дорожные знаки. Также здесь представлена скульптура: маленькая девочка дает яблоко бойцу. На ее создание вдохновила реальная история, которая произошла с бойцом 42-го батальона Иваном Погорелым. На выставке можно увидеть и блокпост Украинской армии в Песках и "развалины" Донецкого аэропорта.

Экскурсии по выставке проводят сотрудники музея и бойцы АТО.

В настоящее время продолжается работа над внутренней экспозицией Музея АТО. Она будет занимать 500 квадратных метров и разместится рядом с уличной экспозицией, в помещениях Днепропетровского исторического музея им. Яворницкого. Экспозицию посвятят историям волонтеров, бойцов, медиков, обычных жителей области. В экспозиции будет военная форма, медали, вещи, которые спасали жизни. Полностью открыть музей планируют до конца года.

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"Днепропетровская область одной из первых стала на защиту Родины от врага. Ради мира не жалели ни сил, ни здоровья, ни жизни. Мы посвящаем первый в Украине масштабный музей о событиях на Востоке военным, добровольцам, волонтерам, медикам", - отметил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.