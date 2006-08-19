Православная церковь празднует Преображение Господне
10:27, 19 августа 2006Общество
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Сегодня освящают яблоки и другие фрукты нового урожая
Православная церковь сегодня празднует Преображение Господне. В народе этот праздник называют Яблочными Спасом. По преданию, в этот день Иисус явил свою божественную природу: взяв с собой апостолов Петра, Якова и Иоанна он привел их на гору и появился перед ними в лучах славы.
Считается, что сегодняшний праздник напоминает людям о необходимости духовного развития. В этот день в православных храмах освящают яблоки и другие фрукты нового урожая. Яблочный Спас считают началом осени, поскольку именно с этого дня, по народному календарю, вечера становятся прохладнее.
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