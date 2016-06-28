Яценюк в Вашингтоне принял участие в показе фильма об Украине "Точка излома" (фото, видео)

Фильм снят известным американским документалистом, трехкратным обладателем премии "Оскар" Марком Джонатаном Гаррисом, который в работе над кинолентой сотрудничал с украинским режиссером Олесем Саниным.

Арсений Яценюк приглашен на мероприятие как один из участников фильма, который давал для него интервью. Во время показа Марк Харрис отметил, что команда, работавшая над фильмом, стремилась показать события в Украине "глазами тех, чьи жизни изменились опытом Майдана". Он отметил, что этот фильм является источником вдохновения – о том, как люди могут совместно действовать, когда объединяются, а события на Майдане являются вдохновением для всех, кто хочет перемен.

Марк Харрис подчеркнул, что в ходе работы над фильмом был впечатлен духом украинской армии: "Духом людей, которые собрались вместе, чтобы побороть Россию и утверждать идентичность Украины как независимой нации".

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Арсений Яценюк подчеркнул, что это "потрясающий документальный фильм об украинском народе": "О том, как мы боремся за нашу независимость, за нашу землю и наше будущее".

"Кажется, сейчас самое время показать этот замечательный образец документального искусства нашим европейским друзьям, европейским народам, особенно после Brexit. Вот как мы боремся за реальные ценности, за свободу и демократию. Вот как мы защищаем Европу", - подчеркнул он.

"Мы жертвуем слишком много. Украинский народ, украинская нация, моя страна заслуживают лучшего будущего. Это так важно для всех нас - понять, что мы можем быть успешными, что мы действительно можем создать историю успеха, если мы все едины", - сказал Арсений Яценюк.

Он поблагодарил Марка Харриса и отметил потрясающую работу режиссера: "Считаю, что этот фильм будет захватывать зрителей по всему миру. Потому что он - про правду, а правда - самая большая ценность".