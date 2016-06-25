В Одессе на пляже утонул несовершеннолетний парень
Компания подростков во время купания на пляже Одессы ныряла с траверсы.
В Одессе на пляже утонул несовершеннолетний парень.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь одного из заместителей городского головы Николай Покровский, в спасательно-водолазную службу полиции поступило сообщение о том, что в Черном море на пляже «Ланжерон», исчез 17-летний юноша.
Установлено, что компания подростков во время купания на данном пляже ныряла с траверсы.
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«Один из подростков во время ныряния погиб. Возможно, он ударился о дно или умер из-за перепада температуры воздуха и воды... Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Его исчезновение товарищи заметили только через 2-3 часа – примерно в 16.20, и сообщили об этом в полицию», - сказал Покровский.
Прибывшие на место водолазы достали тело из воды. Погибший – житель одного из сел Одесской области.
Пресс-секретарь отметил, что в пятницу на «Ланжероне» на той же траверсе при аналогичных обстоятельствах едва не погиб еще один подросток.
«Он прыгнул в воду и начал тонуть. Спасатели успели прийти на помощь», - сказал он.