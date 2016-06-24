Порошенко объяснил, от чего зависят дальнейшие перспективы мобилизации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал во время церемонии выпуска офицеров в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

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«Если бы мы действовали по инерции, то уже должна была бы завершаться седьмая очередь мобилизации и объявляться восьмая. Вместо этого, наоборот, мы прилагаем максимум усилий, чтобы пополнить ряды ВСУ профессионалами-контрактниками, создав для того привлекательные финансовые условия, которые со временем будут совершенствоваться и улучшаться», - заявил он.

Президент заверил, что делает все возможное, чтобы минимизировать влияние войны на общество и экономику.

«Дальнейшие перспективы мобилизации, будет она или нет, это зависит не только от нас самих, но и от того, как будет действовать наш враг, насколько будет обостряться ситуация на фронте», - отметил Порошенко.