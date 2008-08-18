Турчинов требует к 1 сентября открыть все поврежденные наводнением школы

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ требует, чтобы 1 сентября начали работать все школы, поврежденные в результате наводнения в западных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании в Кабинете министров по вопросам ликвидации последствий наводнения.

В свою очередь, представитель Министерства образования на совещании сообщил, что все 293 поврежденные в результате стихии дошкольные учреждения уже готовы к работе, а во всех 217 поврежденных школах учебный процесс начнется по плану – 1 сентября.